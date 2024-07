Moto2 | Marc VDS sceglie Boscoscuro

Moto2 Marc VDS Racing Team – Dopo 13 anni di partnership con la Kalex nel Campionato del Mondo Moto2, l’Elf Marc VDS Racing Team inizierà una nuova sfida dalla prossima stagione, dopo aver firmato un accordo biennale con il costruttore italiano Boscoscuro.

Marc van der Straten e Luca Boscoscuro hanno recentemente raggiunto un accordo che riunirà la squadra tre volte vincitrice del Campionato del Mondo Moto2 e l’attuale costruttore leader della categoria per il 2025 e il 2026.

La voglia di intraprendere una nuova sfida e l’ambizione di aiutare Boscoscuro a continuare il suo impressionante successo in Moto2 ha convinto la dirigenza dell’Elf Marc VDS Racing Team che è il momento giusto per intraprendere questa nuova avventura.

Dichiarazioni Marc van der Straten Accordo Boscoscuro

“Voglio iniziare ringraziando Kalex e tutto il suo staff incredibilmente professionale che è stato al nostro fianco negli ultimi tredici anni. È stata una lunga e grande avventura che rimarrà per sempre nei nostri ricordi mentre crescevamo e vincevamo insieme. Il tempo però porta nuove esigenze e cambiamenti, e ho deciso di iniziare una nuova tappa e sfida in Moto2 passando al telaio Boscoscuro. Non c’è dubbio che le loro prestazioni siano enormemente migliorate negli ultimi tempi, e attualmente guidano il Campionato Piloti, Team e Costruttori con solo quattro moto in griglia. Sono sicuro che il nostro team può solo aiutarli a fare ulteriori progressi mentre lavorano sodo per ottenere risultati di successo. Sono molto felice e orgoglioso di questo accordo perché rappresenta una nuova ed entusiasmante sfida per entrambe le parti. Siamo ancora nelle prime fasi della stagione 2024 con molte battaglie ancora da combattere. E siate certi che daremo il meglio di noi stessi in ognuno di loro.”

Dichiarazioni Luca Boscoscuro Accordo Marc van der Straten accordo

“È un grande piacere per noi annunciare che un team come Marc VDS ha scelto le nostre moto per competere nelle stagioni 2025 e 2026 del Campionato del Mondo Moto2. Siamo pronti a portare in pista tutta la nostra esperienza e professionalità per raggiungere insieme grandi risultati.”