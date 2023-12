MotoGP | Alberto Puig (Honda): “In Giappone è in atto una ristrutturazione”

MotoGP Repsol Honda – La stagione 2023 della Honda e del Team Repsol è stata molto negativa. Un solo podio nelle gare “lunghe”, in Giappone con Marc Marquez e poi tante, troppe cadute.

In classifica generale il neo-pilota Ducati Gresini ha chiuso 14esimo con 96 punti (contro i 467 del Campione del Mondo Pecco Bagnaia, ndr), mentre Mir (iridato 2020 con la Suzuki, ndr) ha raccolto solamente 26 punti per la 22esima posizione.

Una debacle totale “condita” dalla tante, troppe cadute di entrambi i piloti. Marquez ha fatto il record con 29 ma anche Mir non è stato da meno tanto da chiudere la stagione con 24 cadute.

In casa Honda come detto al sito ufficiale della MotoGP da Alberto Puig è in atto una vera ristrutturazione, che non comprende solo il personale ma anche il lavoro sulla moto. Ricordiamo che perso Marc Marquez, la casa di Tokio ha ingaggiato Luca Marini, che ha già provato la moto nei test di Valencia.

Dichiarazioni Alberto Puig Team Manager Honda Ristrutturazione Honda MotoGP 2024

“Non può essere stata una buona stagione, è ovvio. Non abbiamo avuto un anno da ricordare. Non abbiamo mai trovato la strada. Siamo partiti bene in Portogallo con la pole position di Marc (Marquez), ma poi la caduta, l’infortunio, anche Joan (Mir) che cercava di capire la moto. Tanti alti e bassi, ma più alti che bassi. Dal punto di vista del Repsol Honda Team, questo non è stato un buon anno per noi. Non siamo riusciti a fare il passo che serve oggi in questa classe. I nostri concorrenti hanno fatto un grande passo in avanti e anche se stiamo facendo passi avanti e stiamo cercando di capire i nostri punti deboli (perché questo è quello che stanno facendo in Giappone, stanno lavorando sodo) non riusciamo ancora a raggiungere il nostro obiettivo. Chiaramente la competitività della moto non c’è. La volontà di cambiare e di provare a fare un approccio diverso c’è. In Giappone stanno ristrutturando non solo le persone, ma anche il modo di procedere per sviluppare la moto.”

