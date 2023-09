MotoGP | Test Misano, Quartararo: “Mi aspettavo di meglio”

MotoGP Test IRTA Misano 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha commentato la giornata di test della MotoGP a Misano dove ha chiuso sesto e staccato di oltre mezzo secondo dalla Ducati di Luca Marini.

L’iridato 2021 della Yamaha ha detto che si aspettava di più dal prototipo della nuova YZR-M1 ma ha anche aggiunto che è il momento di mantenere la calma aspettando l’ultimo test in programma a Valencia. Ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Test IRTA Misano 2023 MotoGP 2023

“Mi aspettavo molto meglio da questo test, ma dobbiamo restare positivi e analizzare i dati per poter migliorare in vista del test di Valencia. Quest’anno una delle cose positive è stato il cucchiaio che abbiamo provato sotto il forcellone. Penso che inizieremo ad usarlo dalla prossima gara. Il resto dovrà essere ulteriormente sviluppato in vista del Test di Valencia.”