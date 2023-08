MotoGP | Sito Pons in Top Class con il Team RNF Aprilia

Sito Pons RNF Aprilia – Pochi giorni fa Sito Pons aveva annunciato la chiusura del suo Team dopo ben 42 anni, 3 titoli a squadre, 71 vittorie e più di 230 podi (clicca qui per saperne di più).

Arriva ora la notizia che lo spagnolo sarà Chief Revenue Officer del Team RNF Aprilia capitanato da Razlan Razali che mira in particolare a sfruttare i quattro decenni di esperienza di Sito in MotoGP, facendo leva specificatamente sulla sua competenza. Dall’alto della sua esperienza di oltre 40 anni nel Campionato del Mondo MotoGP avrà come obiettivo far crescere la squadra.

Per Pons si tratta di un ritorno alla classe regina dove aveva corso nel 1990cc e nel 1991 nella classe 500 e poi era stato team-owner dal 1992 al 2005.

Dichiarazioni Sito Pons Chief Revenue Officer RNF Aprilia

“Sono entusiasta di rientrare in MotoGP, ora come parte del CryptoDATA RNF MotoGP Team. In questo nuovo ruolo, porterò sul tavolo oltre 40 anni della mia esperienza in MotoGP: un decennio come pilota e oltre tre decenni come pilota, team principal sia in MotoGP che in Moto2. Lavorando al fianco di Razlan e del suo team, miriamo a migliorare il nostro portafoglio concentrandoci sulla crescita del valore del team. Amo le sfide e sono molto felice di far parte di questa.”

Dichiarazioni Razlan Razali Ingaggio Sito Pons Chief Revenue Officer RNF Aprilia

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Sito Pons nella famiglia RNF. La sua vasta esperienza in MotoGP, le sue preziose intuizioni e la sua dedizione si allineano perfettamente con la nostra visione di creare uno dei migliori team della MotoGP. Insieme a Sito, la nostra missione è costruire un team sostenibile e puntare all’eccellenza strategica con i nostri partner.”

