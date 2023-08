Moto2 | Dopo 42 anni lascia il Team di Sito Pons

Moto2 Team Pons – Dopo 42 anni e 5 campionati del mondo piloti, 3 titoli a squadre, 71 vittorie e più di 230 podi, il team PONS Racing ha deciso di lasciare alla fine di questa stagione.

Come riporta il sito ufficiale della MotoGP, in questi anni in Moto2 il team è stato uno dei protagonisti del Campionato e da esso sono passati i piloti migliori che oggi corrono in MotoGP: Pol e Aleix Espargaró, Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Alex Rins, Augusto Fernández.

Pons Racing è stata l’ultima squadra a vincere in 250cc, centrando il successo insieme a Héctor Barberá e nel 2013 si è laureata campione del mondo in Moto2 con Pol Espargaró, vincendo altri due titoli per team e altri due nella Coppa del Mondo MotoE con Jordi Torres nel 2020 e 2021.

La storia del Pons Racing risale a tanti anni fa, ovvero ai titoli mondiali vinti proprio da Sito Pons nel 1988 e 1989. Nel 1992 è passato in 500cc al fianco di Alex Crivillé. Pons è riuscito a vincere il titolo iridato per team battendo quelli ufficiali. Per il suo team hanno corso degli spagnoli illustri come Alex Crivillé, Alberto Puig, Carlos Checa, oltre ad altri piloti del calibro di Alex Barros, Loris Capirossi, Max Biaggi, Troy Bayliss, Tohru Ukawa.

A partire dal 2024 il team PONS Racing lascerà il posto al team MT Helmets – MSi impegnato in Moto3, di proprietà di Teo Martín, assicurando così il prosieguo del percorso per la maggior parte del personale del PONS Racing, una delle premesse alla base del raggiungimento di questo accordo.

Dichiarazioni Sito Pons Chiusura Team a fine 2023

“A volte vanno prese certe decisioni e credo che ora questo sia il momento per chiudere questa tappa così ricca di successi che abbiamo vissuto con il team. Considerando anche la mia esperienza come piloti, da 42 anni sono presente nel Campionato e quando abbiamo definito il progetto sapevamo che volevamo essere un team protagonista e stagione dopo stagione abbiamo sempre lottato con i migliori. Anche la nostra esperienza in MotoGP™ è andata bene, come anche gli anni passati in Moto2™. Sono orgoglioso di aver contribuito allo sviluppo delle carriere sportive di tutti questi piloti e alcuni di loro oggi continuano a essere protagonisti in MotoGP™. La scommessa del PONS Racing è sempre stata quella di sostenere i giovani spagnoli per fare da trampolino di lancio verso la MotoGP™, fornendo loro i mezzi migliori per conquistare i migliori risultati e formandoli tanto a livello professionale come personale. Non posso dimenticarmi di tutti gli sponsor che hanno fatto parte del team. Grazie a tutti loro abbiamo potuto realizzare questi progetti. Da parte mia va un sincero ringraziamento. E anche a tutti i piloti, meccanici, personale del team che ha avuto fiducia nel PONS Racing. Sono le persone quelle che fanno funzionare il team e abbiamo avuto la fortuna di avere i migliori. Inoltre ringrazio la MotoGP™, Dorna e IRTA per il loro costante aiuto e appoggio. Ora è il momento di fare un passo di lato e di guardare al futuro con ottimismo. Ci vedremo sempre in circuito.”

4.7/5 - (44 votes)