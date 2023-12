MotoGP | Pirro su Marc Marquez in Ducati: “Non avrà vita semplice”

Ducati MotoGP 2024 – Michele Pirro è uno degli artefici del grande dominio Ducati in MotoGP. Il pilota di San Giovanni Rotondo ha lavorato duramente per portare la Desmosedici in vetta.

Vincitore del Campionato Europeo Velocità classe 125 GP nel 2004 e nove volte Campione Italiano: due nella classe Superstock 1000 (2007 e 2008), uno nella classe Supersport 600 (2009) e sei nella classe Superbike nel 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022.

La svolta per il #51 è arrivata quando la Ducati lo ha scelto come collaudatore, da lì e con il successivo arrivo di Gigi Dall’Igna, la Desmosedici è diventata sempre più competitiva fino ad arrivare ad essere al moto più ambita del lotto.

Anche l’otto volte iridato Marc Marquez l’ha scelta per tornare al vertice dopo anni difficili con la Honda. Marquez avrà a disposizione una GP 23 nel Team Gresini. Ecco cosa ha detto Pirro in un’intervista rilasciata a Sportfocus24.it.

Dichiarazioni Michele Pirro Sviluppo Ducati MotoGP

“Difficile dire la percentuale da attribuire ad ogni persona, ognuno ha dato il suo meglio. Di me sono orgoglioso, ho sempre fatto il massimo per Ducati per far sì che diventasse un riferimento nel motomondiale – prosegue poi Michele Pirro in merito a quanto abbia impattato il proprio lavoro sui successi che si festeggiano oggi a Borgo Panigale – Qui la mia carriera era partita da pilota, poi mi sono ritrovato in questo ruolo, ma nel quale Dall’Igna mi ha ritenuto determinante per portare avanti il progetto. La bravura di Gigi è stata anche questa, scegliere le persone giuste e piazzarle al meglio. A discapito della mia carriera magari, ma ha trovato persone chiave per perseguire l’obiettivo finale: avendolo raggiunto non posso dire niente. Da parte mia credo di aver sempre dato il 100%, anche quando non stavo benissimo, quando ero infortunato, non sono mai mancato, non ho saltato mai nulla, sono orgoglioso. Anche trovare la motivazione di spingersi al limite, anche se giri da solo: tutto questo ci ha permesso di fare la differenza.”

Dichiarazioni Michele Pirro su Marc Marquez Ducati MotoGP 2024

“Sarà un valore aggiunto per tutti i piloti Ducati perché potranno imparare anche da lui alcune cose che loro non fanno. Allo stesso tempo per Marc non sarà facile perché i nostri piloti sono forti: lo aggiungo alla lista dei pretendenti al titolo al pari degli altri. Non è che Marquez da un secondo a Bagnaia e agli altri. Partono allo stesso livello, conosce un po’ meno la moto ma abbiamo visto ai test che non ci ha messo molto ad adattarsi, Le gare le se potrà giocare ma non è che vincerà il mondiale perché da un secondo al giro. È certamente uno dei pretendenti, ma non avrà vita semplice, un avversario in più per il mondiale che negli ultimi anni non era stato considerato tale.”

Dichiarazioni Michele Pirro su Enea Bastianini e Jorge Martin MotoGP 2024

“Lui (Martin), così come gli altri, è tra i candidati alla moto ufficiale, che poi aveva anche quest’anno. Jorge aveva a disposizione quello che aveva Pecco, l’unica differenza era il colore. Giustamente se per un pilota è importante venire in un team ufficiale, e lo capisco, è altrettanto vero che l’anno prima Bastianini è stato più bravo di lui. Per Martin adesso sarà importante riconfermarsi. Abbiamo visto Enea quest’anno, la stagione prima un gran anno e poi. Al momento il più regolare è Bagnaia che negli ultimi tre anni ha fatto secondo e due volte primo nel mondiale: è giusto che lui corra nel team ufficiale. L’anno scorso è stato scelto Enea perchè a settembre aveva vinto 3-4 gare e Jorge no. Siccome con Ducati sono dentro queste dinamiche, cosa potevamo fare lo scorso anno? Prendere Martin? Per meritocrazia no, Bastianini aveva dimostrato più potenziale. Quest’anno, con uno che ha perso metà stagione perché l’hanno tirato giù, sebbene abbia fatto un’errore a Barcellona, ha comunque vinto una gara, in Malesia ha vinto lui. Può dire ‘ma Marini mi ha rovinato la stagione’. Vedremo, Bastianini va forte? Non va? Martin? L’importante resta riconfermarsi, Bagnaia ha dimostrato continuità e come peggior risultato ha fatto secondo nel mondiale, è uno su cui puoi puntare.”

4.5/5 - (2 votes)