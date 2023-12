Andrea Dovizioso: “Ritorno nel paddock della MotoGP? Non sono pronto ma non si sa mai”

MotoGP – Andrea Dovizioso dopo aver lasciato la MotoGP nel 2022, si è dedicato anima e corpo alla sua grande passione, il motocross con il progetto 04 Park.

Il “Dovi” che negli anni in Ducati è stato un grande rivale di Marc Marquez, non ha in programma un ritorno nel paddock della MotoGP, anche se il forlivese che al Mugello è diventato “MotoGP Legend” non ha chiuso definitivamente le porte ad un ritorno.

Dichiarazioni Andrea Dovizioso Progetto 04 Park

“Sono diventato pilota da corsa e fortunatamente ho ottenuto buoni risultati e ho avuto una buona carriera. Ma ho sempre corso nel motocross e ho iniziato come pilota di motocross” – ha detto Dovizioso così come riportato da Speedwek.com – “Negli ultimi 15 anni, la mia passione per il motocross è cresciuta sempre di più. Ho iniziato a seguire le gare e il campionato del mondo, ho trascorso del tempo con piloti professionisti e adoro questo mondo. È un mondo in cui è abbastanza difficile ottenere risultati e affrontare infortuni. Ma era piacevole trascorrere del tempo nel paddock senza stress, come tanti anni fa, quando correvo con le pocket bike. Come sempre con un progetto del genere, ti trovi di fronte a molte cose a cui non avevi mai pensato. Ma sono felice di avere questa opportunità. Inoltre, Faenza è abbastanza vicina a casa mia, il che era importante per me. Volevo vivere questo sogno, non solo averlo. Come pilota, una buona relazione con le persone intorno a me era importante per ottenere buoni risultati. E di solito il team organizza tutto per te. Ora sono in una posizione diversa. È un’esperienza molto difficile, ma anche piacevole. Questo qui a Faenza è il mio piano e sarà sicuramente una grande parte della mia vita. Quando mi sono ritirato, ho ricevuto molte offerte interessanti. Ma dopo 20 anni in paddock, hai bisogno di un po’ di tempo per riposare, un po’ di tempo lontano da questa scena. Come in qualsiasi sport, devi viverlo appieno per avere successo. Al momento non sono pronto, ma non si sa mai. Sono sicuro che un giorno troverò il tempo per andare in vacanza, divertirmi e ingrassare… Sicuramente succederà, ma spero che quest’ultimo non accada per il momento!”

