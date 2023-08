MotoGP | Misano: Bautista di nuovo in sella alla Ducati Desmosedici GP

MotoGP Ducati Test Misano – Alvaro Bautista dopo la vittoria in gara 2 a Most (dove ha portato a 74 i punti di vantaggio su Toprak Razgatlıoğlu, ndr) è salito di nuovo in sella alla Ducati MotoGP a Misano.

Il Campione in carica della Superbike approfittando della sosta del Campionato delle derivate di serie è di nuovo salito in della alla Ducati Desmosedici GP.

A differenza del primo test non sono stati resi noti i tempi, ma questa ulteriore prova avvicina lo spagnolo ad una possibile wild-card.

A giugno nel primo test aveva completato 49 giri del circuito, con il miglior tempo di 1:32.590, a sei decimi dalla pole del 2022.

Il Campionato Superbike dovrebbe terminare nel weekend del 13-15 ottobre, anche se dopo la cancellazione del GP d’Argentina è ancora da confermare. Da quel momento in poi resterebbero cinque gare della Top Class, Australia (20-22 ottobre), Thailandia (27-29 ottobre), Malesia (10-12 novembre), Qatar (17-19 novembre) e Valencia (24-26 novembre).

Il pilota della Ducati vorrebbe correre in Malesia, pista a lui gradita, mentre la casa di Borgo Panigale spingerebbe per l’ultima gara in programma a Valencia.

