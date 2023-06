MotoGP | Marc Marquez salta il Gp d’Olanda ad Assen

GP Olanda Assen MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez dopo le tante cadute al Sachsenring, quella di venerdì di Assen e il tamponamento di ieri a Bastianini (a cui ha chiesto scusa) non correrà il Dutch TT, teatro del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa della MotoGP 2023.

Il pilota del Team Repsol Honda nonché otto volte iridato è stato dichiarato “unfit” a causa delle lesioni subite nell’ultimo Gran Premio di Germania, che si sono ulteriormente aggravate ad Assen.

Ricordiamo che oltre al problema al pollice, il #93 della Honda aveva anche accusato un problema alla caviglia e alla costola. Marquez non aveva corso neanche in Germania, ma in quel caso la decisione di non partecipare era stata esclusivamente sua visto che in quel caso era stato dichiarato “fit”.

Una stagione sin qui da dimenticare per l’alfiere della Honda che occupa la 19esima posizione in classifica con soli 15 punti contro i 169 del leader Pecco Bagnaia.

🚨ÚLTIMA HORA#MM93 no participará en la carrera de hoy en Assen tras ser declarado no apto como consecuencia de las lesiones sufridas en el GP de Alemania de la semana pasada, que se han agravado aún más durante este Gran Premio. pic.twitter.com/JZ8Ox9P75N — Box_Repsol (@box_repsol) June 25, 2023

