MotoGP | Cal Crutchlow ha provato la Yamaha YZR-M1 a Motegi

MotoGP GP Giappone Motegi – Cal Crutchlow ha completato con successo un test privato presso il Mobility Resort Motegi (ex Twin Ring Motegi, ndr), in sella alla YZR-M1 dello YAMALUBE RS4GP Racing Team .

Il pilota britannico parteciperà come wild card al Gran Premio del Giappone, 14esima tappa della MotoGP 2023 che si disputerà dal 29 settembre al 1° ottobre 2023 ed ha potuto provare mostrando anche la livrea con cui correrà.

Sarà la prima wild card dal 2021, quando è diventato tester della casa di Iwata. Precedentemente aveva sostituito piloti infortunati. Saranno quindi tre le M1 in pista, quelle di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli e quella del rider britannico.

Dichiarazioni Cal Crutchlow Wild Card GP Giappone Motegi

“Sono contento di avere la possibilità di correre a Motegi con lo YAMALUBE RS4GP Racing Team. Come collaudatore ufficiale Yamaha, faccio tutto il possibile per aiutare lo sviluppo della M1. Il GP del Giappone è una buona occasione per testare in un contesto di gara. Non vedo l’ora di lavorare con lo YAMALUBE RS4GP Racing Team. Sono sicuro che ci divertiremo molto. Lavoreremo sodo per raccogliere quante più informazioni preziose possibili per Yamaha.”