MotoGP | Gp Valencia, Quartararo: “Speriamo di chiudere bene”

MotoGP GP Valencia 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo si prepara ad affrontare l’ultima gara di una stagione che lo ha visto soffrire la mancata competitività della Yamaha.

L’iridato 2021 della MotoGP è solamente nono in classifica con 167 contro i 437 di Pecco Bagnaia. Il suo miglior risultato a Valencia è un secondo posto ottenuto nel 2019 e il #20 proverà a ripetersi.

Ecco cosa ha detto “El Diablo” che martedì prossimo sarà in pista per un giorno di test post-gp sempre a Valencia. La sua speranza è che la casa di Iwata abbia fatto un passo avanti per recuperare il terreno perduto sulla concorrenza.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Valencia MotoGP 2023

“Il mio passo di gara in Qatar è stato davvero buono. Spero che anche a Valencia sarà la stessa cosa. L’anno scorso non è andata poi così male (arrivò quarto alle spalle di Rins, Binder e Martin, ndr). Penso che anche quest’anno potremmo fare bene. Dobbiamo mantenere una mentalità positiva e mantenere i buoni risultati fino alla fine della stagione. Penso che il nuovo asfalto sarà un bene. Ho sentito che c’è molto grip adesso, quindi speriamo di poter fare un grande sprint e una bella gara.”