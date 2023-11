Moto3 | Masia Campione del Mondo, Doohan: “Le gare dovrebbero essere dure, ma leali”

Moto3 GP Qatar Gara – La vittoria del Campionato del Mondo Moto3 di Jaume Masia non è piaciuta a molti, tra questi anche Mick Doohan.

Quello che viene contestato al pilota del Team Leopard non è tanto la vittoria finale, che poteva arrivare anche a Valencia, ma il modo in cui è stata ottenuta.

Sia lui che il compagno di squadra Adrian Fernandez hanno ostacolato Sasaki più volte, a fine gara soprattutto Fernandez, anche se ad onor del vero c’è da dire che c’è anche un filmato postato come storia Instagram dallo stesso Masia (che però non è più disponibile, ndr), che vede Collin Veijer (team-mate di Sasaki, ndr) allargare il gomito per portare fuori il pilota della Honda.

Ecco cosa ha detto il cinque volte Campione del Mondo della classe 500cc Mick Doohan ad AS.com a proposito dei comportamenti dei piloti del Team Leopard.

Dichiarazioni Mick Doohan Jaume Masia Campione del Mondo GP Qatar Moto3 2023

“Sono sotto shock, nessuna sanzione per il livello di guida mostrato dal pilota e dalla squadra vincitori. Le gare dovrebbero essere dure, ma leali. Il vincitore non ha vinto per il suo talento, sapeva di non avere il tuo (dice rivolto a Sasaki, ndr). Gara sensazionale di Sasaki, hai dato il massimo”.

