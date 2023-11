MotoGP | Gp Valencia Day 1, Bezzecchi: “Martin che marca Bagnaia? Io non lo farei”

MotoGP GP Valencia Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso con il quinto tempo la prima giornata di prove del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima gara della MotoGP 2023.

Il #72 del Mooney VR46 Racing Team è stato vittima di una brutta caduta, iniziata come una innocua scivolata, ma poi più cruenta del previsto quando scivolando dall’asfalto allo spazio di fuga, è carambolato più volte in aria. Una caduta fortunatamente senza conseguenze, ecco cosa ha detto il Bez che ha parlato anche del duello tra Bagnaia e Martin.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Valencia MotoGP 2023

“Sono caduto ed era un’innocua scivolata, ma poi la ghiaia sullo spazio di fuga mi ha fatto carambolare più volte in aria. Per fortuna non mi sono fatto nulla, ma ne parleremo in Safety Commission, perchè anche Mir e Nakagami hanno avuto lo stesso problema in mattinata. Per quanto riguarda la performance è stato un bel venerdì dopo ultimi weekend dove ho faticato. Qui mi sono subito trovare bene e sono abbastanza competitivo sia sul passo che nel time-attack. Il nuovo asfalto mi piace e si sente il limite, hanno fatto un bellissimo lavoro, è nuovo ma non è appena fatto, quindi funziona alla grande.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Duello Bagnaia Vs Martin Day 1 GP Valencia MotoGP 2023

“Ero nel gruppetto dove erano Bagnaia e Pecco, sarei voluto andare davanti senza pensare agli altri, ma Pecco mi ha subito passato e dietro di lui si sono attaccati tutti, tra cui Martin. Sono comportamenti che ci stanno, ma che io non farei. Sono azioni che ci sono sempre viste nel motociclismo, io capisco Pecco perchè ovviamente tifo per lui, ma lui è sempre seguito da tutti. I peggiori sono altri, Martin lo fa adesso perchè deve recuperare.

