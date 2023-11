MotoGP | Gp Valencia Day 1, Bastianini: “Spero che il titolo tra Bagnaia e Martin si giochi diversamente da quello della Moto3”

MotoGP GP Valencia Ducati – Enea Bastianini non ha brillato nella prima giornata di prove del Gran Premio della Comunitat, ultima tappa della MotoGP 2023.

Il #23 della Ducati ha perso l’accesso alla Q2 per soli due millesimi e questo lo obbligherà a passare dalla Q1, in programma sabato mattina alle ore 10:50 sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Ecco cosa ha detto la “Bestia” alla fine della giornata.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Valencia MotoGP 2023

“Peccato aver perso l’accesso diretto in Q2 per due millesimi, purtroppo non c’è mai stata strada libera, ci sono state molte cadute, molti piloti che gironzolavano. In Q2 ci sono due posti e speriamo di passare io e Pecco. Non abbiano parlato di possibili giochi di squadra. E’ ovvio che se ci sarà la possibilità di aiutarlo e io non mi giocherò nulla di importante lo farò, ma come dipende dall’evolversi della situazione, purtroppo al momento siamo entrambi fuori anche e il mio ritmo era buono, peccato essere fuori. Jorge (Martin) non mi sembra velocissimo sul passo, ma è forte sul giro secco, mentre Pecco oggi ha faticato in entrambe le cose. Non credo che Pecco soffra la pressione ma è questione di feeling. Io soffro sull’angolo e in accelerazione però credo che sia qualcosa che si possa sistemare. Per quanto riguarda le tante cadute devo dire che il nuovo asfalto ti porta a spingere di più rispetto allo scorso anno. Sembra come se la hard anteriore sia troppo morbida, quindi se spingi di più si può chiudere l’anteriore. E’ accaduto alla curva 1, meno alla 4 dove invece accadeva di più gli scorsi anni. Tutte le curve dove si frena forte sono abbastanza pericolose. Sicuramente correre a Valencia il 24 novembre non è il Top, questo nonostante ci sia stato il sole e niente vento. Parlando del comportamento dei piloti della Moto3 in Qatar (Masia e Fernandez hanno fatto appositamente perdere tempo a Sasaki, ndr), devo dire che non mi è piaciuto molto, spero che il titolo della MotoGP si giochi in maniera diversa.”

