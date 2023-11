MotoGP | Gp Valencia Day 1, Di Giannantonio: “Mi sono trovato subito bene”

MotoGP GP Valencia Ducati Gresini – Ottimo inizio per Fabio Di Giannantonio a Valencia, teatro del Gran Premio della Comunitat Valenciana, 20esima ed ultima tappa della MotoGP 2023.

Il vincitore del Gran Premio del Qatar ha ottenuto il secondo tempo nella sessione mattutina e il quarto in quella pomeridiana valevole per l’accesso diretto in Q2. Ecco cosa ah detto il “Diggia” che spera di rimanere in MotoGP, unica opzione percorribile Ducati VR46.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Valencia MotoGP 2023

“Un altro bel venerdì, mi sono trovato subito bene con la moto e in quanto a passo gara siamo già a posto direi. Ci manca qualcosa sul time-attack, ma ci lavoreremo domattina. Importante la scelta della gomma anteriore per la gara, ma stasera analizzeremo tutto e saremo pronti.”