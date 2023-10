MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Vinales: “Possiamo lottare per il vertice”

MotoGP Thailandia Aprilia – Maverick Vinales ha ottenuto il secondo tempo nelle prove del Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa della MotoGP 2023 in programma sul circuito di Buriram.

Il pilota dell’Aprilia ha chiuso a soli 98 millesimi dalla vetta occupata dalla Ducati di Jorge Martin. Il #12 della casa veneta si è detto soddisfatto, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 1 GP Thailandia MotoGP 2023

“Non mi sono trovato male, dobbiamo però fare uno step in avanti. Sono felice perchè con una gomma con una carcassa che non dovrebbe adattarsi alla nostra moto, siamo lì. Il tempo l’ho fatto con la prima gomma e sono abbastanza a posto. Ora dobbiamo stare tranquilli, in questa stagione siamo andati sempre forte, anche se non come oggi, di passo siamo fortissimi. Ora dobbiamo restare calmi e fare uno step domani. Con la tranquillità e la serenità avremo la possibilità di lottare per il vertice.”

Dichiarazioni Maverick Vinales Scelta Gomme Day 1 GP Thailandia MotoGP 2023

“Penso che per la gara Sprint vada bene la scelta media-media, abbiamo fatto 8 giri e la gomma era ancora buona. Per quanto riguarda la gara lunga abbiamo dei dubbi all’anteriore, perchè questa mattina mi sono trovato molto bene con la hard, diciamo all’80% hard anteriore.”

4.6/5 - (40 votes)