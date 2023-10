MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Aleix Espargarò: “Sorpreso dalla nostra competitività”

MotoGP Thailandia Aprilia – Aleix Espargarò si è detto sorpreso della competitività mostrata dall’Aprilia al Chang International Circuit, circuito che ospita il Gran Premio della Thailandia.

Il #41 della casa veneta ha chiuso terzo, alle spalle di Jorge Martin e del team-mate Maverick Vinales, con un buon passo.

Sulla carta Austria e Buriram (circuiti simili, ndr) dovevano essere negative per la casa di Noale, che invece ha fatto bene con i suoi piloti ufficiali. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Day 1 GP Thailandia MotoGP 2023

“In MotoGP la partenza è diventata fondamentale, se non parti davanti fai fatica a fare un bel ritmo. Sono sorpreso, non mi aspettavo di essere così competitivo, sulla carta Austria e Buriram sono le piste peggiori per Aprilia, ma ieri abbiamo lavorato tanto con Matteo Baiocco per rivedere a video gli errori che facevo lo scorso anno alle curve 1, 3 e 12. In generale la moto deve migliorare, facciamo fatica a farla girare e su questo siamo super allineati con Maverick (Vinales, suo team-mate, ndr). Stiamo lavorando per migliorare la staccata, è come se frenassimo con il solo freno anteriore e nelle FP1 ho provato una sella arretrata per spostare il peso.”

