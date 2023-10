MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Martin: “Bene con la gomma hard ma la media ha più potenziale”

MotoGP Thailandia Ducati Pramac – Jorge Martin ha ottenuto il miglior tempo nella prima giornata di prova del Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, in programma al Chang International Circuit.

Il #89 del Team Pramac Ducati dopo aver ottenuto il best-lap nel turno mattutino, si è ripetuto nel pomeriggio e neanche una scivolata sul finale della sessione ha compromesso la sua prestazione. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 Gp Thailandia MotoGP 2023

“Quando sei al limite può capitare di cadere, ero in Top Ten, ma non si sa mai. Quando sono caduto ero più lento dei giri precedenti, forse ero un pò fuori traiettoria, dopo vedremo i dati. E’ stata una bella giornata, nel pomeriggio ho fatto dei bei tempi con le gomme usate in mattinata. Speriamo di fare un’ulteriore step per domani. Oggi pomeriggio ho fatto 22 giri con la gomma hard, ma qui si consuma sul dritto e non fa metri, qualcosa di simile all’Australia. Con la hard mi sono trovato bene ma forse la media ha più potenziale.”

