MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Morbidelli: “Vitale entrare in Q2”

MotoGP GP Thailandia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli dopo l’ottimo quinto tempo delle prime libere thailandesi sperava di poter entrare direttamente in Top Ten al Chang International Circuit, ma l’italo-brasiliano non è riuscito a sfruttare il time-attack.

Il #21 della Yamaha ha chiuso a soli 87 millesimi dalla Top Ten e a 0.391s dal miglior tempo fatto registrare da Jorge Martin, distacchi minimi che però lo costringeranno alla Q1. Ecco cosa ha detto “Morbido”.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Thailandia MotoGP 2023

“Era molto importante entrare in Q2 e oggi avevamo la velocità. Potevo essere veloce, ma non lo ero abbastanza. Non ho effettuato un secondo time-attack a causa delle bandiere gialle e nel primo giro avevo commesso un errore. Sinceramente, per la velocità che avevo, avrei dovuto fare un tempo sul giro abbastanza buono al primo tentativo per passare alla Q2. Purtroppo nel primo time-attack non sono stato abbastanza aggressivo. L’ho presa un po’ troppo alla leggera, ed eccoci qui. Abbiamo ancora una possibilità, però: la velocità c’è. Faremo un altro tentativo domani per entrare in Q2, perché è vitale.”