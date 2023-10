SBK | Gp Jerez FP1: Sessione condizionata dal maltempo, pochissima azione in pista

SBK Gp Jerez FP1 – La prima sessione di prove libere del Gran premio di Spagna, dodicesimo round del Mondiale Superbike in programma questo week-end a Jerez ha visto pochissima azione in pista

A causa delle condizioni meteo avverse solo pochissimi piloti hanno deciso di scendere in pista. Tra questi Leandro Mercado in sella alla Honda CBR1000 RR-R del team PETRONAS MIE Racing Honda ha fatto registrare il miglior crono di 2:01.309. Il pilota spagnolo è in pista in sostituzione dell’infortunato Eric Granado

Insieme allo spagnolo, solo altri tre piloti sono scesi in pista. Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ha fatto segnare il secondo tempo, seguito da Florian Alt su la Honda CBR1000 RR-R del team Holzhauer Racing Promotion e Oliver Konig sulla Kawasaki ZX-10RR del team Orelac Racing MOVISIO.

La seconda sessione del pomeriggi potrebbe quindi essere determinate in vista delle gare di sabato e domenica.

Day 1 WorldSBK Jerez FP1- Tempi finali

