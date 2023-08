Moto3 | Gp Silverstone Gara: impresa di Alonso, vittoria su Sasaki e Holgado

Moto3 GP Gran Bretagna Gara – Impresa di David Alonso che partito dal fondo dello schieramento ha recuperato posizioni su posizioni andando a vincere una Moto3 al solito combattutissima e che ha visto i primi 16 piloti arrivare nell’arco di due secondi.

Il pilota colombiano del Team Aspar ha tagliato il traguardo del Gran Premio di Gran Bretagna corso a Silverstone davanti ad Ayumu Sasaki su Husqvarna del Team Intact GP e al leader della classifica iridata Daniel Holgado, KTM Tech3. I due sono arrivati staccati rispettivamente di 0.152s e 0.203s.

A piedi del podio è arrivato Ivan Ortolà con la KTM del Team MTA, seguito da David Munoz con la KTM del Team BOE Motorsport, David Salvador con quella del Team CIP, Diogo Moreira con quella del Team MT Helmets – MSI e Josè Antonio Rueda con quella del Team Red Bull Ajo.

Chiudono la Top Ten Collin Veijer con l’Husqvarna del Team Intact GP e Romano Fenati, su Honda Snipers. A punti anche Deniz Oncu, che a poche curve dalla fine ha toccato Alonso arrivando poi largo e dicendo addio a sogni di gloria, i nostri Stefano Nepa (KTM MTA) e Riccardo Rossi (Honda SIC58 Squadra Corse), il team-mate di quest’ultimo Kaito Toba e Ryusei Yamanaka, su GASGAS Aspar.

Jaume Masia partito dalla pole è caduto a 13 giri dalla fine mentre era in testa, è poi risalito in sella chiudendo 18esimo, subito davanti al nostro Filippo Farioli, KTM Tech3.

In Campionato Holgado si porta a 141 punti, 22 in più di Sasaki, 32 in più di Masia e 34 in più di Ortolà.

5/5 - (4 votes)