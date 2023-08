MotoGP | Gp Silverstone Gara, Bagnaia: “Ho dato il massimo ma non è bastato”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Pecco Bagnaia ha sfiorato la vittoria a Silverstone, dove si è corso il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento della MotoGP 2023.

Il pilota della Ducati è stato a lungo al comando della gara, ma nel finale, dove è arrivata anche qualche goccia di pioggia, si è dovuto arrendere ad Aleix Espargarò, autore di un grande sorpasso all’ultimo giro.

Complice la caduta di Bezzecchi e la gara in rimonta di Martin, Bagnaia allunga in Campionato portando a 41 i punti di vantaggio sullo spagnolo e a 47 quelli sul “Bez”. Ecco cosa ha detto il #1 della Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Ho dato tutto, avevamo la soft davanti, poi la temperatura è aumentata ed eravamo al limite. E’ poi arrivata la pioggia e non si capiva dov’era il limite. Alla fine siamo arrivati secondi ed è importante dopo un weekend difficile. E’ stata una bella gara, ho spinto quando potevo, ma l’Aprilia era più forte in accelerazione. Ho dato il massimo ma non è bastato. All’ultimo giro mi ha attaccato, lo sentivo, loro avevano più accelerazione. Sono comunque soddisfatto, non avevamo tanta trazione e loro su questo tipo di piste vanno meglio. Abbiamo fatto il massimo, vedremo come andrà in Austria.”

4.7/5 - (43 votes)