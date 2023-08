MotoGP | Gp Silverstone Gara, Aleix Espargarò: “Oggi mi sentivo invincibile”

GP Gran Bretagna MotoGP 2023 Aprilia – Splendida vittoria a Silverstone per Aleix Espargarò, che ha portato al successo l’Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna.

Il #41 della casa di Noale ha fatto una grande rimonta dalla 12esima casella, sorpassando proprio all’ultimo giro la Ducati di Pecco Bagnaia. Per Espargarò si tratta della seconda vittoria in Top Class. Ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gara GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Ci sono dei giorni in cui senti di avere qualcosa in più e ti sembra di essere invincibile. Già dal giro di formazione avevo capito di avere una trazione spettacolare, come era accaduto venerdì. Sono partito bene e ho rimontato sino ad arrivare a Pecco. Ad un certo punto ha iniziato a piovere e per un attimo ho perso il feeling; mi sono detto che non era possibile e mi sono rimesso in linea. All’ultimo giro ho attaccato e ho vinto. Oggi per me era facile sorpassare, quando sono così superiore posso passare facilmente, mentre in altre gare non passo un pilota in 20 giri. E’ un qualcosa di negativo, mentre oggi avevo un feeling spettacolare. Con la pioggia il ruolo di Pecco (Bagnaia) è stato più difficile, lo è quando piove e fai da apri-pista. Oggi tre Aprilia nelle prime cinque posizioni, stiamo arrivando.”

