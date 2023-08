MotoGP | Gp Silverstone Gara: Aleix Espargarò porta al successo l’Aprilia, battuto Bagnaia

MotoGP Gp Gran Bretagna Gara – Una determinatissimo Aleix Espargarò ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP, nono appuntamento del Motomondiale 2023 in programma a Silverstone.

Il pilota spagnolo della casa veneta in una gara che sul finale ha visto anche qualche goccia di pioggia, ha battuto Pecco Bagnaia e la sua Ducati con un gran sorpasso arrivato all’ultimo dei 20 giri in programma. Per il #41 seconda vittoria in Top Class.

La lotta per il terzo gradino del podio ha visto battagliare Miguel Oliveira su Aprilia RNF e Brad Binder su KTM, con il pilota sud-africano che ha avuto la meglio sul portoghese.

Buona la gara di Maverick Vinales, a lungo in lotta per il podio con la sua Aprilia RS-GP e che alla fine ha chiuso quinto (tre Aprilia nelle prime cinque posizioni, ndr), davanti alle Ducati di Jorge Martin (Pramac Racing, autore di una furibonda rimonta dopo un contatto nelle prime fasi di gara, ndr) e Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) e alla KTM di Jack Miller, che nelle fasi iniziali di gara ha avuto un contatto con Vinales che gli ha fatto perdere molte posizioni.

In Top Ten anche Johann Zarco con la Ducati Pramac e Raul Fernandez, con la seconda Aprilia del Team RNF. A punti anche Augusto Fernandez e Pol Espargarò con le KTM del Team GASGAS, Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini, uno dei pochi a cambiare moto per il flag-to-flag) e le Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, con quest’ultimo che in un contatto ha anche perso il cupolino della sua M1. E’ poi rientrato ai box per prendere la seconda moto equipaggiata con le slick.

Caduti Enea Bastianini (Ducati Factory), Marc Marquez (Honda Factory) e soprattutto Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing Team), scivolato mentre lottava per la vittoria con Bagnaia. Caduta anche per Joan Mir (Honda Factory), mentre si è dovuto ritirare per un problema alla leva del cambio Alex Marquez, vincitore ieri della Sprint Race.

Complice la caduta di Bezzecchi e la gara in rimonta di Martin, Pecco Bagnaia allunga in classifica. Il #1 della Ducati ha ora 41 punti di vantaggio su Martin, 47 su Bezzecchi e 83 su Binder.

