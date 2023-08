MotoGP | Gp Silverstone Day 1, Marini: ”Il ritmo non è male”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Mooney VR46 – Luca Marini nonostante una caduta è riuscito a centrare la Top Ten nelle prove del Gran Premio di Gran Bretagna, nona tappa della MotoGP 2023.

Il #10 ha ottenuto il decimo tempo e si giocherà le prime quattro file dello schieramento di Silverstone nella Q2 in programma domani alle ore 12:15 italiane.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Non male per essere il primo giorno dopo la pausa estiva. Sono contento della Top10, è sempre il primo obiettivo del weekend perché rende tutto decisamente meno complicato. Mi dispiace per la scivolata, avevo appena montato la morbida al posteriore per lavorare sul passo in ottica sprint. Con la media davanti, faccio sempre un po’ fatica, mentre con la morbida, anche considerate le temperature, mi sono trovato bene. In termini di giro secco non sono riuscito ad essere perfetto, ma il ritmo non è affatto male. Domani danno pioggia, sarà una giornata a sé, ma per domenica siamo a buon punto.”