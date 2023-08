MotoGP | Gp Silverstone Day 1, Bezzecchi: “Peccato per la caduta”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha ottenuto il settimo tempo nell’unica sessione di prove valida per l’accesso diretto in Q2 del Gran Premio di Gran Bretagna, nono round della MotoGP 2023.

Il pilota del Team Mooney VR46 Racing Team è stato vittima di un high-side dopo che la sua Ducati lo ha “lanciato” in aria, fortunatamente senza conseguenze.

Ecco cosa ha detto il “Bez” che grazie al settimo tempo è direttamente in Q2, fase finali delle qualifiche dove ci si gioca la pole.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Un vero peccato la caduta, un high side molto forte, ma tolto qualche dolore qua e là adesso, sono comunque contento delle sensazioni alla guida. Mi sentivo davvero bene e non posso lamentarmi. Abbiamo controllato i dati e ho capito cosa è andato storto. Era il mio out lap e ho un po’ esagerato con la gomma. Nel complesso, stamattina sono stato subito veloce e oggi pomeriggio mi sentivo ancora meglio. Devo solo lavorare sull’ingresso in curva, non sono al 100%. Domani il meteo sarà diverso, il bagnato è sempre insidioso, ma lo sarà per tutti.”