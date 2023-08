MotoGP | GP Silverstone Day 1, Martin: ”Giornata positiva”

MotoGP GP Silverstone Ducati Pramac – Jorge Martin si è detto soddisfatto per il lavoro svolto oggi nella prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota spagnolo ha chiuso in seconda posizione le prove del pomeriggio, distaccato di quasi sette decimi da Aleix Espargarò, autore del best lap.

Dichiarazioni Jorge Martin, Day 1 Silverstone

“Aleix ha fatto un giro davvero forte ma la mia giornata è stata positiva perché tornare dopo cinque settimane non è facile, perché non bastano gli allenamenti. È stato faticoso, ma ho fatto dei tempi buoni e sono sempre rimasto tra i primi cinque. Speriamo per domani di poter fare meglio sul passo. La nuova carena mi ha fatto andare un po’ più forte, ma se dovesse piovere penso di utilizzare quella vecchia. (Sulla lotta per il titolo): Facciamo il meglio gara dopo gara, io penso a dare il 100% e poi vedremo dove saremo in classifica”.