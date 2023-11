MotoGP | Gp Qatar Qualifiche: Marini, pole da record, Di Giannantonio è secondo

MotoGP Gp Qatar Qualifiche – Strepitosa pole position di Luca Marini al Lusail International Circuit, teatro del Gran Premio del Qatar classe MotoGP, 19esimo appuntamento della MotoGP 2023.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha portato in vetta la sua Ducati proprio sotto alla bandiera a scacchi, andando a beffare per soli 67 millesimi un grandissimo Fabio di Giannantonio, con il pilota romano del Gresini Racing ancora senza una sella in ottica 2024.

Per Marini si tratta della seconda pole in Top Class, sesta in carriera, mentre per la Ducati è l’88esima pole nella classe regina.

In prima fila anche Alex Marquez, che in sella alla seconda Desmosedici del Gresini Racing si è “fermato” a 0.136s dalla pole.

Il leader della classifica iridata Pecco Bagnaia ha chiuso quarto e ad ogni uscita ha avuto attaccato Marc Marquez (Repsol Honda che ha chiuso poi settimo, ndr), che sembra aver preso il #1 della Ducati come “tiro” ad ogni sessione. Il pilota piemontese ha preceduto il rivale nella corsa al titolo Jorge Martin (Pramac Racing), che a sua volta ha preceduto il team-mate Johann Zarco.

In terza fila il sopra citato Marc Marquez, Maverick Vinales (Aprilia) ed Raul Fernandez (Aprilia SAT RNF). Quarta fila per Aleix Espargarò (Aprilia), Brad Binder (KTM) e Augusto Fernandez (KTM Team GASGAS).

Non sono riusciti a passare la Q1 tra gli altri: Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing Team) che scatterà dalla 13esima casella, Fabio Quartataro (Yamaha Factory) 14esimo, Enea Bastianini (Ducati Factory, ostacolato da Iker Lecuona nel suo giro veloce ed arrabbiatissimo con il pilota del Team LCR, ndr) 15esimo e Franco Morbidelli (Yamaha Factory) 18esimo.

