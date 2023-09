MotoGP | GP Misano Gara, Pedrosa: “E’ stato un bel weekend, sono contento”

MotoGP Gp Misano KTM – Dani Pedrosa a cinque anni dal ritiro, è tornato in pista come wild card a Misano (dopo aver già corso a Jerez, ndr), regalando spettacolo ai puristi.

Vederlo guidare, fare le stesse traiettorie ad ogni giro, “martellare” il cronometro è stato entusiasmante. Così come nella Sprint Race ha sfiorato il podio e sebbene conosca bene la moto essendo tester di lusso, non era affatto scontata una simile prestazione a 37 anni. Ecco cosa ha detto il pilota di Sabadell.

Dichiarazioni Dani Pedrosa Gara Misano Gp San Marino e Riviera di Rimini

“E’ stato un bel weekend, sono contento. Ho avuto qualche problema nei primi giri perché la gomma posteriore non si scaldava abbastanza velocemente, soprattutto sul lato sinistro, e ho rischiato l’high-side. Ho dovuto pazientare e ho iniziato a prendere il ritmo dopo tre-quattro giri. Dopo che Brad (Binder) è caduto ho visto che il gruppo davanti a me non si allontanava da me, quindi ho pensato ‘diamo tutto e proviamo a raggiungerli’. Quando ero molto vicino ho avuto un altro rischio e sono quasi volato a terra. Il divario cresceva e si riduceva fino a quando Pecco (Bagnaia) si trovava in difficoltà negli ultimi giri. Ho fatto un altro tentativo perché la moto funzionava davvero bene. Ho chiuso di nuovo vicino al podio, peccato, ma voglio ringraziare la squadra per tutto il lavoro svolto. Sono felice. È stato fantastico essere qui e avere l’opportunità di lottare per il podio. Non credo di essere stato così contento di un 4° posto! Il nostro lavoro di ieri e di oggi ci ha aiutato a imparare molto e a continuare a migliorare. Tornare a correre tutte le gare? No, sto bene così, questa è per me l’ultima gara della stagione, penso ad aiutare la squadra e spero di fare anche qualche wild card.”