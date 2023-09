MotoGP | Bagnaia lotta col dolore: distrutto alla fine della gara di Misano [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini Bagnaia – Sofferenza evidente per Pecco Bagnaia al termine dell’ultimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Nonostante il dolore alla gamba per il brutto incidente di sette giorni fa a Barcellona, l’italiano è riuscito a portare la propria Ducati al terzo posto, vincendo il duello ravvicinato con Dani Pedrosa, veloce e competitivo con la KTM nonostante il periodo di inattività (lo spagnolo ha partecipato alla gara di Misano come wild-card).

Una perfomance di spessore che vale quasi come una vittoria, visto che “Pecco – gareggiando e chiudendo terzo – è riuscito a contenere un’eventuale ritorno in campionato del vincitore di oggi, ovvero Jorge Martin. Appuntamento tra tra due settimane a Nuova Delhi per il primo Gran Premio d’India nella storia della MotoGP.





