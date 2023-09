MotoGP | Bagnaia-Bezzecchi, il siparietto prima del podio di Misano [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini – Simpatico siparietto tra Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia al termine dell’ultimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP. I due piloti, classificati secondo e terzo nella gara di Misano, hanno messo in scena un simpatico siparietto, animando l’attività pre-podio inquadrata dalle telecamere. Un momento di leggerezza utile per scacciare via le fatiche post gara, amplificate dalle condizioni fisiche non perfette. Appuntamento tra due settimane a Nuova Delhi per il primo Gran Premio d’India nella storia della MotoGP.





