MotoGP | Futuro Marquez, le ultime news su un possibile approdo in Gresini [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini – Intervenuto durante la diretta della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP, Sandro Donato Grosso ha raccontato le ultime news in merito alle voci di un possibile passaggio di Marc Marquez in Gresini-Ducati, precisando come l’eventuale passaggio – dato quasi per certo dalla stampa spagnola – non sia legato al test che lo stesso iberico condurre lunedì con la Honda in spec 2024.

A dare man forte a questa ipotesi, inoltre, ci sarebbero le dichiarazioni rilasciate dal portacolori Honda in un’intervista a Sky, rilasciata proprio a Donato Grosso, dove affermerebbe di aver già deciso il proprio futuro in MotoGP. Una situazione molto calda che sta ovviamente animando l’attività di stampa e addetti ai lavori all’interno del paddock. Marquez, ricordiamo, ha chiuso le libere di oggi con il sesto tempo. Appuntamento a domani mattina, sempre in diretta su Sky Sport MotoGP HD, per la diretta delle qualifiche e della Sprint.