MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Vinales: “Miglior risultato possibile”

MotoGP Malesia Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, al decimo posto.

Il #12 dell’Aprilia, che partiva dalla terza fila, nono tempo, non è riuscito ad inserirsi nella lotta per il vertice, chiudendo a 7.241s dal vincitore Alex Marquez.

Nelle prime fasi di gara ha pagato il caos delle prime curve, dove qualche contatto e qualche cambio di traiettoria gli ha fatto perdere terreno rispetto ai migliori. Ecco cosa detto il pilota della casa veneta.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race GP Malesia MotoGP 2023

“Non posso dire di essere deluso, perchè credo che oggi questo fosse il miglior risultato possibile. Ero riuscito a partire bene ma poi, nel caos delle prime curve, ho perso qualche posizione e non avevo la velocità necessaria per poter attaccare. Abbiamo fatto dei passi avanti su diversi fronti e ci resta ancora il warm-up per provare a trovare qualche decimo, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare anche in vista del futuro.”

4.6/5 - (40 votes)