MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Marini: “Mi aspettavo di più”

MotoGP GP Malesia Sepang Mooney VR46 – Luca Marini si aspettava di più dalla Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 18esima gara della MotoGP 2023.

Il #10 del Mooney VR46 Racing Team che scattava dalla quinta casella, ha perso posizioni poche curve dopo la partenza, andando a tagliare il traguardo della gara “corta” di Sepang in nona posizione.

Voci di mercato lo vorrebbero in Honda al posto di Marc Marquez, anche se il #10 chiede due anni di contratto e non solo uno, con Fabio Di Giannantonio che invece si “accontenterebbe” di una sola stagione in HRC.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Sono dispiaciuto per la gara, mi aspettavo di più anche perché le sensazioni alla guida sono comunque buone. Lo scatto al via è stato perfetto, ma nel rettilineo la gomma ha iniziato a rimbalzare e alla prima curva ho perso terreno. In bagarre, soprattutto con le altre Ducati, è davvero complicato. Non esco bene dalle curve e anche se freno forte, non sono competitivo. Torniamo sui dati in ottica gara.”

