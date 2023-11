MotoGP | Gp Malesia Prove: Alex Marquez in vetta, Bagnaia in Q2

MotoGP Gp Malesia Sepang Prove – Alex Marquez è stato il più veloce nell’unico turno di prove valide per l’accesso diretto in Q2 del Gran Premio della Malesia classe MotoGP.

Il pilota del Gresini Racing a Sepang ha portato in vetta la sua Ducati Desmosedici con il crono di 1:57.823 andando a precedere di quasi due decimi (0.174s) il compagno di marca Jorge Martin (Pramac Racing), il più veloce della sessione mattutina.

Ottimo il turno della KTM che piazza Jack Miller e Brad Binder in terza e quarta posizione, davanti all’Aprilia di Maverick Vinales e alla Ducati del Mooney VR46 Racing Team di Luca Marini.

Settimo tempo per Fabio Quartararo che porta la sua Yamaha M1 davanti alla Ducati del Campione in carica Pecco Bagnaia, che ricordiamo ha 13 punti di vantaggio su Jorge Martin. Quartararo si è molto arrabbiato a fine sessione quando è stato ostacolato da team-mate Franco Morbidelli, con quest’ultimo che ha chiuso 11esimo e che sarà quindi costretto alla Q1.

Tornando ai piloti che accedono direttamente alla Q2 troviamo anche Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing Team) e il vincitore di Phillip Island Johann Zarco.

Enea Bastianini con la seconda Ducati ufficiale ha chiuso 12esimo, davanti alla KTM del Team GASGAS di Augusto Fernandez e alla Ducati Gresini di Fabio Di Giannantonio.

Marc Marquez ha chiuso 15esimo davanti al team-mate Joan Mir. Giornata da dimenticare per Aleix Espargarò, caduto ben quattro volte, tre nel solo turno pomeridiano. Per fortuna il pilota Aprilia si è sempre rialzato illeso chiudendo 20esimo.

Giornata difficile per il Campione del Mondo della Superbike Alvaro Bautista, che pur diminuendo di mezzo secondo il distacco dai primi rispetto al turno mattutino, chiude penultimo a 2.547s dalla vetta. Il #19 in sella alla Ducati Desmosedici Aruba.it Racing ha preceduto un altro pilota che corre nelle derivate di serie, Iker Lecuona che sostituisce il convalescente Alex Rins in sella alla Honda del Team LCR.

