MotoGP | Gp Malesia Day 1, Martin: “Oggi mi sono goduto la pista”

MotoGP Malesia Sepang Ducati Pramac – Jorge Martin ha chiuso al secondo posto il Day 1 del Gran Premio della Malesia, 18esimo round della MotoGP 2023.

Il #89 del Team Pramac Ducati aveva centrato il miglior tempo nella sessione mattutina, mentre nel pomeriggio è stato battuto solo da Alex Marquez.

Domani serviranno prima una bella qualifica e poi una bella Sprint Race per rosicchiare qualche punto in Campionato a Pecco Bagnaia, che ricordiamo ha un vantaggio di 13 punti sul pilota spagnolo del Pramac Racing.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 Gp Malesia Sepang MotoGP 2023

“Oggi mi sono goduto la pista, mi sento competitivo e particolarmente forte nel pomeriggio, dove ho girato in 1:57, un tempo impressionante per essere solo venerdì. La pista è migliorata, hanno tolto degli avvallamenti, ma ne sono venuti fuori dei nuovi: quella alla curva 7 è particolarmente grande. Nel primo time-attack ho commesso degli errori, quindi credo di avere ancora qualche asso nella manica per domani. Devo tenere i piedi per terra e capire come essere più veloce di Bagnaia.”

