MotoGP | Gp Malesia Day 1, Marc Marquez: “Ci manca il time-attack”

GP Malesia Sepang MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez non è andato oltre il 15esimo tempo nel primo giorno di prove del Gran Premio della Malesia, terz’ultima gara della MotoGP 2023.

Il #93 del Repsol Honda Team è stato efficace sul passo gara, mentre paga dazio sul giro secco, dove non riesce ad incidere e dovrà quindi passare dalla “tagliola” della Q1. Lo scorso anno dopo essere passato dalla Q1 si qualificò terzo, ma è lo stesso pilota di Cervera a puntualizzare come sarà quasi impossibile ripetersi.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“In alcune piste abbiamo la velocità sul giro e non il ritmo, qui è il contrario, e il nostro ritmo è abbastanza buono, ma la velocità sul giro non c’è. Era il giorno che ci aspettavamo, quindi non è una grande sorpresa. Ho iniziato bene entrambe le sessioni ma non sono riuscito a trovare quel qualcosa in più quando siamo passati al time-attack. Le qualifiche saranno molto importanti, con due gare al via quest’anno, quindi continuerò a dare il 100% per vedere cosa sarà possibile fare in Q1.”

