MotoGP | Gp Indonesia Gara, Martin: “Peccato per la caduta, ma sono felice per la velocità”

MotoGP GP Indonesia 2023 Pramac – Delusione parziale per Jorge Martin al termine dell’ultimo Gran Premio d’Indonesia, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac, nonostante la caduta che non gli ha permesso di confermare la leadership del campionato dopo la splendida vittoria nella Sprint di ieri, si è detto soddisfatto del ritmo mostrato anche nel corso di questo fine settimana a Mandalika, precisando come l’obiettivo personale e di squadra sarà quello di proseguire su questa strada anche nel finale di questa stagione. Martin, ricordiamo, ha perso diversi punti da “Pecco” quest’oggi e si presenterà a Phillip Island con un ritardo di 18 lunghezze dalla vetta della classifica occupata dal rivale.

Dichiarazioni Jorge Martin GP Indonesia MotoGP 2023

“Niente, sono andato un pelino lungo alla curva 10 e lo sporco mi ha portato alla caduta. Probabilmente dovevo stare un pò più attento in quella circostanza ed evitare l’errore, però è andata così. Pazienza. Per oggi chiaramente non sono contento perchè mi dispiace per l’errore, anche perchè è stato abbastanza grossolano considerando le condizioni in cui ero, però sono felice della velocità che ho mostrato durante la corsa. Nessuno reggeva il mio ritmo e la stessa cosa è avvenuta anche nella Sprint di ieri. Dobbiamo continuare ad avere questa mentalità ed approfittare di questo momento estremamente positivo per continuare a vincere. Oggi Pecco è stato fantastico, anche perchè partiva da dietro ed è riuscito a recuperare molte posizioni, ma continuo a pensare che noi siamo più forti al momento”.