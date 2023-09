MotoGP | Gp India Prove Libere 1: Bezzecchi al Top, seguono Marc Marquez e Brad Binder

MotoGP Gp India Prove Libere 1 – Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio dell’India classe MotoGP, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Buddh International Circuit.

La nuova pista ha creato qualche problema e ad inizio sessione ci sono state le cadute (senza conseguenze, ndr) di Michele Pirro (in pista con la Ducati Factory al posto del convalescente Enea Bastianini, ndr) e Brad Binder (KTM Factory) e i dritti di Marc Marquez (Honda Factory) e Aleix Espargarò (Aprilia Factory). Problemi per la Yamaha di Fabio Quartararo, che pronti-via ha avuto un problema tecnico alla sua M1, parcheggiata a bordo pista.

Successivamente anche la seconda M1 del pilota francese ha avuto lo stesso problema, fuori giri in rettilineo e moto portata a spinta ai box. E’ arrivata poi la caduta di Takaaki Nakagami, moto distrutta ma rider ok mentre Pol Espargarò in sella alla KTM del Team GASGAS è stato autore di una doppia caduta, sempre senza conseguenze.

La sessione (più lunga rispetto al solito per permettere ai piloti di prendere confidenza con il nuovo tracciato, ndr) è poi proseguita in modo lineare e come detto il più veloce è stato il pilota del Mooney VR46 Racing Team, che ha portato la sua Ducati Desmosedici GP in vetta con il crono di 1:45.990.

Alle spalle del #72 troviamo un redivivo Marc Marquez, che in sella alla Honda ufficiale si porta a soli 0.139s da “Bez” e davanti alla KTM di Brad Binder.

Quarta e quinta posizione per le Aprilia di Raul Fernandez (RS-GP 2022 RNF Team) e Maverick Vinales (RS-GP 2023) che precedono quattro Ducati, quelle di Johann Zarco (Pramac Racing), Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team), Jorge Martin (Pramac Racing) e Fabio di Giannantonio (Gresini Racing). Chiude la Top Ten Joan Mir con la seconda Honda Factory.

Aleix Espargarà (Aprilia Factory) ha chiuso 13esimo, mentre il Campione in carica Pecco Bagnaia (che come tutti i venerdì mattina ha lavorato in ottica gara, ndr) è 15esimo.

Fabio Quartararo non ha fatto più di 10 giri per i problemi alla sua M1 ed è in 19esima posizione, davanti a Michele Pirro e al team-mate Franco Morbidelli.

