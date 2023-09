MotoGP | Gp India Gara: Bezzecchi detta legge, cade Bagnaia, Martin secondo

MotoGP Gp India Gara – Marco Bezzecchi ha letteralmente dominato il Gran Premio dell’India classe MotoGP, disputato al Buddh International Circuit, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Il pole-man che ieri nella Sprint Race era stato autore di una rimonta pazzesca dopo essere staro tamponato alla prima curva dal team-mate Luca Marini (per il #10 frattura della clavicola sinistra, ndr), ha vinto a mani basse la gara “lunga” della domenica, andando a cogliere la terza vittoria della stagione e in Top Class, nona in carriera.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha tagliato il traguardo in sella alla sua Ducati Desmosedici con ampio margine sul più vicino degli inseguitori.

Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, caduto ad otto giri dalla fine mentre era secondo e davanti a Jorge Martin, con lo spagnolo del Pramac Racing che si porta a 13 punti dal piemontese della Ducati Factory. Una brutta battuta d’arresto per il #1 della “Rossa” a due ruote, che in questo weekend è sempre stato in difficoltà e che ieri aveva messo una “pezza” chiudendo secondo la Sprint Race.

Ricapitolando vittoria di Bezzecchi su Jorge Martin (con il pilota Pramac che a quattro giri dalla fine ha avuto un problema alla tuta che si era aperta e che poteva portare la direzione gara a fermarlo per motivi di sicurezza, cosa non accaduta perchè il #89 pur perdendo del tempo è riuscito a chiuderla, ndr) e su uno straordinario Fabio Quartararo, che è riuscito a portare al terzo posto una Yamaha mai competitiva nei confronti della concorrenza e che fino all’ultima curva ha insidiato Martin. Per il #20 secondo podio stagionale dopo Austin e 30esimo in Top Class.

“El Diablo” ha preceduto sul traguardo la KTM di Brad Binder e la Honda di un ritrovato Joan Mir, che ha chiuso davanti a Johann Zarco e Franco Morbidelli. In Top Ten anche Maverick Vinales, Marc Marquez (scivolato dopo 5 giri mentre lottava per il podio e poi risalito in sella, ndr) e Raul Fernandez (Aprilia RNF).

A punti anche Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, Pol Espargarò, Jack Miller e Stefan Bradl. Michele Pirro ha chiuso in 16esima posizione mentre Fabio Di Giannantonio si è ritirato.

Come detto la caduta di Bagnaia avvicina Martin a soli 13 punti dal piemontese, mentre il “Bez” con questa vittoria si porta a 44 lunghezze dalla vetta.

5/5 - (6 votes)