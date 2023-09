MotoGP | Gp Giappone Sprint Race: Martin, “Non mi aspettavo questo ritmo”

MotoGP GP Giappone Ducati Pramac – Jorge Martin ha dominato la Sprint Race del Gran Premio del Giappone corsa a Motegi, 14esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota del Team Pramac Ducati centra la terza vittoria consecutiva in una gara “corta”, la quinta in stagione, portandosi a soli 8 punti dal leader della classifica iridata Pecco Bagnaia. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race Gp Giappone MotoGP 2023

“Non mi sono mai nascosto, ma nelle prove abbiamo lavorato con tanta benzina e gomme usate. Nelle qualifiche mi sentivo in forma e non mi aspettavo di fare in gara 1:44, quasi 1:43 come il time-attack, Brad (Binder) mi ha spinto. La gomma soft credo che possa essere usata anche nella gara di domani, spero di fare la stessa partenza di oggi ma sarà impossibile tenere questo ritmo. Con il doppio dei giri hai due possibilità; la prima è fare 12 giri alla morte ma poi non sai come andrà a finire, la secondo partire con più calma. Se dopo i primi 12 giri riusciremo a girare sul passo dell’1:44.9/1:45.0 sarà la chiave per vincere.”

