MotoGP | Gp Giappone Sprint Race: domina Martin, Bagnaia è terzo

MotoGP Gp Giappone Sprint Race – Jorge Martin dopo la stratosferica pole si è aggiudicato anche la Sprint Race del Gran Premio del Giappone classe MotoGP, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Mobility Resort Motegi.

Il pilota del Team Pramac Ducati ha sin da subito tenuto un ritmo impressionante, con il solo Brad Binder che ha provato a tenere il passo, ma senza successo.

Terza vittoria consecutiva in una gara Sprint per il #89 (quinta in stagione, ndr) che sul traguardo ha preceduto la KTM del sud-africano di 1.390s e il capo-classifica Pecco Bagnaia di oltre cinque secondi, precisamente 5.279s.

Con questo risultato si riducono a otto i punti di vantaggio del piemontese, che già dalla gara di domani potrebbe perdere la leadership iridata.

Quarto all’arrivo Jack Miller, finalmente competitivo con la seconda KTM Factory. L’australiano ha tenuto a lungo il terzo posto, perso solo nel finale a favore di Bagnaia. Il #43 ha preceduto le Ducati di Johann Zarco (Pramac Racing) e Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) con quest’ultimo reduce dalla brutta caduta delle qualifiche ed ora a 47 punti dalla vetta.

Buona la gara di Marc Marquez, miglior pilota Honda. Il #93 ha chiuso settimo davanti ad un bravo Fabio di Giannantonio (Gresini Racing) e all’Aprilia di Maverick Vinales. Chiude la Top Ten Raul Fernandez con l’Aprilia RS-GP 22 del Team SAT RNF.

Gara da dimenticare per le Yamaha cha hanno chiuso nelle retrovie. Fabio Quartararo ha chiuso 14esimo davanti al team-mate Franco Morbidelli.

Il tester Ducati Michele Pirro (che sostituisce il convalescente Enea Bastianini, ndr) ha chiuso 19esimo, dietro al collaudatore Yamaha Cal Crutchlow e davanti a quello della Honda Stefan Bradl (che sostituisce Alex Rins nel Team LCR).

Un problema tecnico ha fermato Aleix Espargarò, che in sella all’Aprilia RS-GP Factory stava facendo una buona gara in rimonta.

