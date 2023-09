MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Marc Marquez: “Ho rischiato molto all’inizio”

GP Giappone MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha tagliato il traguardo della Sprint Race del Gran Premio del Giappone in settima posizione.

Il #93 della Honda nelle prime fasi ha tenuto il ritmo di Bagnaia, ma con il passare dei giri (12 nella gara “corta”, il doppio domani, ndr) ha perso terreno chiudendo a 9.298s dal vincitore Jorge Martin.

Come in qualifica è stato il miglior pilota della Honda, poco per convincerlo a non “sposare” il progetto Ducati Gresini. Ecco cosa ha detto l’otto volte ridato.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Giappone MotoGP 2023

“Penso che il momento clou della nostra giornata sia stato il passaggio dalla Q1 alla Q2, partire dalla terza fila era un buon obiettivo. La settima posizione è stata solida, non la migliore, ma ho cercato di seguire il gruppo di testa perché è il mio carattere. Le gomme hanno iniziato a cedere verso la fine e ho dovuto alzare il passo dopo aver rischiato molto all’inizio. L’obiettivo anche per domani sarà la top ten. Ci sono alcune cose da controllare e ovviamente continueremo a provare e lavorare per ottenere di più.”

