MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Bezzecchi: “Speravo di fare meglio”

MotoGP GP Giappone Mooney VR46 – Marco Bezzecchi dopo la brutta caduta avvenuta durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone, ha portato a casa un sesto posto nella Sprint Race di Motegi.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team non ha corso la gara che sperava, gara in cui ha commesso quelli che lo stesso “Bez” ha definito “tre errorini”. Ecco cosa ha detto il #72, terzo nella classifica iridata a 47 punti dal leader Pecco Bagnaia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Giappone MotoGP 2023

“Non la gara che speravo: ho recuperato bene in qualifica dopo la caduta, ma ho commesso almeno tre errorini in gara che potevo evitare. Al via ho sganciato l’abbassatore nel momento sbagliato e mi hanno superato Binder e Marquez. Poi il sorpasso su Zarco e anche il primo tentativo su Marquez perché forse ci ho provato in un punto dove lui era molto forte. Ho perso tanto tempo e il contatto con i primi. Sono contento delle sensazioni alla guida, voltiamo pagina in gara.