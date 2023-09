MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Bagnaia: “Qualcosa non ha funzionato, non avevo grip”

MotoGP GP Giappone Ducati – Francesco Bagnaia ha chiuso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio del Giappone, teatro della 14esima tappa della MotoGP 2023 in programma a Motegi.

Il pilota della Ducati non ha avuto il giusto ritmo nei primi giri e non è riuscito a tenere il passo del vincitore e rivale al titolo Jorge Martin e Brad Binder (KTM).

Sul finale è riuscito ad agguantare il podio passando in staccata l’ex team-mate Jack Miller, ora in KTM. Il vantaggio su “Martinator” si è ridotto a 8 punti, ecco cosa ha detto Pecco ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Giappone MotoGP 2023

“Dopo le prove di questa mattina mi aspettavo di avere più grip, mi aspettavo di essere più veloce, nei primi giri ho faticato. Il posteriore scivolava e ho cercato di limitare i danni. Con Jack (Miller) è stata una bella lotta, divertente, è sempre tosto da passare. Una volta passato ne avevo un pò di più ed ho messo un piccolo gap. Per la gara di domani c’è del lavoro da fare, non mi aspettavo queste difficoltà in accelerazione. Qualcosa non ha funzionato, non potevo andare più forte di così. E’ stata la sessione più difficile di tutto il weekend. Campionato? Lo scorso anno dovevo recuperare 91 punti e ora sono in vantaggio, non cambia però l’approccio mentale, voglio sempre fare il massimo, a volte ho anche sbagliato per questo. Il Campionato è ancora molto lungo, mancano 13 gare.”

4.7/5 - (43 votes)