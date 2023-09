MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race, Vinales: “Podio e vittoria, incredibile”

GP Catalunya Montmelò MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha ottenuto il terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, undicesima tappa della MotoGP 2023 in programma al Montmelò di Barcellona.

Il pilota dell’Aprilia dopo una buona partenza ha corso una buona gara, arrivando ad insidiare la seconda posizione di Francesco Bagnaia e della sua Ducati. Ecco cosa ha detto il #12 della casa veneta ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“E’ stata una bella lotta, abbiamo fatto un bel lavoro, complimenti ai ragazzi. Siamo nella storia, mai in Aprilia due moto hanno chiuso a podio nella Top Class. Siamo in crescita e sono molto felice. E’ un risultato importante per tutta l’azienda, voglio ringraziare il Presidente (Roberto Colaninno, ndr) recentemente scomparso e tutta la gente che ha reso questo possibile. Abbiamo ottenuto una vittoria e un podio, incredibile. Io posso migliorare, posso fare meglio, posso migliorare il setup, soprattutto il trasferimento e ora con le gomme nuove non sono preciso. Per domani bisognerà stare attenti alla gomma anteriore, oggi dopo 5 giri era distrutta a destra. Sarà una gara lunga e dovremo essere intelligenti.”

