MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race, Aleix Espargarò: “Sapevo di poter vincere”

GP Catalunya Montmelò MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, undicesima tappa della MotoGP 2023 disputata al Montmelò di Barcellona.

Il pilota spagnolo ha sfruttato al meglio i punti forti della sua Aprilia RS-GP, soprattutto trazione e entrata in curva, riuscendo ad avere la meglio sul Campione in carica Francesco Bagnaia e sulla sua Ducati. Ecco cosa ha raccontato il più grande dei fratelli Espargarò a Sky Sport.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“E’ difficile spiegare cosa provo, ero arrabbiato per aver perso la pole (ha usato un’espressione più colorita, ndr), ero comunque calmo e rilassato, ma allo stesso tempo molto ‘cattivo’. Sono molto contento, dedico la vittoria al Presidente (Roberto Colaninno) scomparso recentemente, lo ringrazio per tutto il supporto che ci ha dato. E’ un orgoglio guidare questa moto e battere moto e pilota Campioni del Mondo (Ducati e Bagnaia, ndr). Tutti dicono che la Ducati sia la moto migliore, ma dove sono oggi le altre Ducati? La differenza la fa Pecco. Io avevo più trazione e uscivo meglio dalle curve ma se avessi avuto una piccola esitazione all’inizio sarebbe andato via. Oggi sapevo di poter vincere, ma primi giri di Pecco mi hanno impressionato. Domani pensando alle gomme sono più preoccupato dell’anteriore che non del posteriore.”

4.6/5 - (40 votes)