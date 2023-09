MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race, Bagnaia: “Espargarò ha fatto qualcosa di incredibile”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati – Francesco Bagnaia ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya in seconda posizione, alle spalle del vincitore Aleix Espargarò.

Il #1 della Ducati ha venduto cara la pelle, ma nulla ha potuto contro la maggior trazione e percorrenza di curva dell’Aprilia.

Alla fine ha chiuso tutte le porte a Maverick Vinales, mantenendo la seconda posizione. Ecco cosa ha detto il Campione in carica della “Rossa” a due ruote ai microfono di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“L’Aprilia aveva una trazione incredibile e non riuscivo a stargli vicino. In frenata eravamo più forti, ma perdevamo nelle uscite delle curve due, tre, quattro e nove. Alla fine ho cercato di chiudere tutte le porte per non farmi fregare (da Vinales, ndr) all’ultima curva. Qui abbiamo lavorato tanto per ridurre il gap dall’Aprilia, ma oggi Aleix (Espargarò) ha tirato fuori qualcosa di incredibile. Ho impresso subito un gran ritmo e forse ho danneggiato la gomma posteriore, ma volevo mettere un gap, tanto ero consapevole che Aleix sarebbe arrivato. Pensando a domani la situazione potrebbe essere più critica per le gomme, dovremmo utilizzare la media e non la soft e staremo a vedere.”

4.7/5 - (43 votes)