Moto3 | Gp Barcellona Qualifiche: Ortolà centra la pole, Bertelle è quinto

Moto3 GP Catalunya Montmelò Qualifiche – Ivan Ortolà ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Catalunya classe Moto3, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Montmelò di Barcellona.

Il pilota del Team KTM MTA ha fatto segnare il giro veloce con il crono di 1:48.205 andando a precedere di oltre tre decimi (+0.304s) il compagno di marca Deniz Oncu (Red Bull Ajo) e di 0.358s la CFMoto del PruestelGP di Joel Kelso.

Jaume Masia in sella alla Honda aprirà la seconda fila con il pilota del Team Leopard che ha preceduto il compagno di marca Matteo Bertelle (Snipers) e il team-mate Tatsuki Suzuki. Per Ortolà prima pole in carriera.

Il rookie Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo) è settimo e condividerà la terza fila con Stefano Nepa (KTM MTA) e Kaito Toba (Honda SIC58 Squadra Corse).

Il team-mate di quest’ultimo, Riccardo Rossi, ha chiuso decimo, davanti al leader del Mondiale Daniel Holgado (KTM Tech3), con il #96 che dopo essere passato dalla Q1 si “ferma” a 0.850s dalla vetta.

Romano Fenati in sella alla seconda Honda Snipers è 15esimo, mentre il rookie KTM Tech3 Filippo Farioli ha chiuso 17esimo.

Qualifica difficile per Diogo Moreira, con il pilota KTM MT Helmets – MSI che non è riuscito passare lo “scoglio” della Q1 chiudendo 19esimo.

