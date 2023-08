MotoGP | Ufficiale, Johann Zarco correrà nel Team LCR Honda

MotoGP 2024 Honda LCR – Mancava solo l’ufficialità ed ora è arrivata anche quella. Johann Zarco correrà nelle prossime due stagioni in sella alla Honda del Team LCR.

Il pilota francese lascerà la Ducati Pramac per approdare nella squadra di Lucio Cecchinello dove aveva già corso a fine 2019 dopo la separazione dalla KTM. Di seguito il comunicato del Team.

“LCR Honda CASTROL è orgogliosa di annunciare la firma di Johann Zarco. Il pilota francese, due volte campione del mondo Moto2, si unirà al team nel 2024 con un contratto biennale. Considerando l’esperienza e le performance di Johann in MotoGP fin dal suo ingresso nella categoria, LCR e HRC sono entusiaste di intraprendere insieme un nuovo percorso. Nel 2019, Zarco ha già corso il team come pilota sostitutivo, e il suo impegno e il suo duro lavoro rispecchiano i valori di LCR.”

“Siamo molto entusiasti di dare il benvenuto a Johann nel team LCR Honda CASTROL, con tutti i dettagli e le firme. Si tratta di un ritorno nel team dopo un breve periodo insieme nel 2019, dove abbiamo già potuto vedere il suo potenziale e la sua etica di lavoro. Ci sono ancora molte gare e lavoro da fare questa stagione, ma non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo progetto nel 2024.”

